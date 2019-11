Silvio Santos volta a gravar seu programa após melhora na saúde

12/11/2019 | 16:50



Silvio Santos retornou às gravações do Programa Silvio Santos no SBT nesta terça-feira, 12. O apresentador estava afastado desde as vésperas do Teleton 2019.

Ao E+ (seção de entretenimento do portal do jornal O Estado de S. Paulo), a assessoria do SBT confirmou que Silvio Santos "voltou hoje e gravou um programa inteiro".

Ainda não há uma definição sobre o dia em que o Programa Silvio Santos gravado nesta terça-feira irá ao ar, mas é provável que seja no próximo domingo, 17, ou no seguinte, 24.

Na ocasião do encerramento do Teleton, ocorrido em 26 de outubro, Silvio Santos não pôde estar presente pela primeira vez em décadas, por conta da saúde, deixando a tarefa para suas filhas, Silvia, Rebeca e Patricia Abravanel, que informou que o pai estava com uma "gripe muito forte", que acabou deixando-o sem voz.

Dory Abravanel, sobrinha de Silvio Santos que trabalha no SBT, utilizou seu perfil no Instagram para postar uma foto ao lado do apresentador na tarde desta terça-feira.

A foto pode ser conferida no seguinte endereço na internet: https://www.instagram.com/p/B4xND5blX47/?utm_source=ig_embed