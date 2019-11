Camila Pitanga revela que nunca escondeu novo amor: Muitas pessoas já me viram com a minha namorada

12/11/2019 | 16:11



Camila Pitanga falou pela primeira vez sobre seu namoro - que já dura um ano - com a artesã Beatriz Coelho. Camila conversou com o colunista Leo Dias sobre como o relacionamento surgiu:

O namoro surgiu como qualquer outro, depois de um interesse mútuo e tempo de conversa e conhecimento.

Ela ainda disse que não rotula sua sexualidade:

Estamos em 2019, acho que com tantos avanços e conversas e informação, é impossível que alguém não entenda ou não respeite o fato que todo ser humano é livre para amar quem quiser. Amor é amor.

E terminou agradecendo o colunista, que já sabia do namoro há meses - Pitanga também afirmou que o casal nunca se escondeu:

Sempre tentei manter minha vida pessoal privada em todos os meus relacionamentos, nesse não seria diferente. Agradeço por ter respeitado a minha decisão naquele momento como agradeço o carinho que tenho recebido das pessoas. Muita gente já me viu com a minha namorada e não ficaram surpresas com essa notícia porque nunca nos escondemos.