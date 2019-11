Semasa resgata filhotes de aves silvestres em Santo André

Mauricio Silva

Do Diário do Grande ABC



12/11/2019 | 15:54



A equipe de fiscalização ambiental do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André),foi acionada nesta segunda-feira (11), para resgatar uma corujinha da espécie Athene cunicularia, também conhecida como coruja-buraqueira ou coruja-do-campo, que estava dentro de um ginásio esportivo, na rua João Fernandes, no bairro Jardim.

Ao atender a ocorrência, a equipe da autarquia verificou que se tratava de um filhote. Pelo fato de estar separado da família e ainda ser muito pequeno, o animal foi levado ao Parque Ecológico Estoril,em São Bernardo, parceiro do Semasa no resgate de animais silvestres, onde recebeu assistência veterinária e será cuidado até que possa ser solto na natureza.

A coruja-do-campo é a espécie de coruja mais conhecida e abundante do Brasil. Além de ser encontrada em áreas abertas e campos, também é facilmente encontrada em ambientes que foram modificados pela atividade humana e em áreas urbanas.

No início do mês, a equipe do Semasa também atendeu uma ocorrência para resgate de outra ave filhote. Desta vez tratava-se de um falcão-quiriquiri, da espécie Falco sparverius, que estava nas dependências de uma empresa na avenida dos Estados. O bicho foi encaminhado aos cuidados do Parque Ecológico do Tietê, localizado na capital.

É sempre importante destacar que quem vê ou encontra um animal silvestre perdido ou ferido deve entrar em contato com o Semasa, pela Central de Atendimento nos telefones 115 ou 0800-4848115, pelo Facebook da autarquia, ou ainda fazer a denúncia por meio da GCM, no telefone 4428-1700, ou na Secretaria de Meio Ambiente. Maltratar animais é crime ambiental previsto pela Lei Federal 9.605/98 e pode acarretar em multa e detenção, quando identificado o infrator.