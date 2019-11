12/11/2019 | 15:43



Chega nesta terça, 12, às 21h, na MTV, a nova temporada de Geordie Shore. Nesta nova fase, os participantes estarão em casa, nada de rodar pelo mundo, e continuam com a mesma vontade de mexer com as pessoas, mas em grande estilo.

Bethan e Beau continuam seu reinado, mas em um relacionamento não muito tranquilo. Além disso, James e Abbie voltam prontos para viver tudo de novo, junto com Nathan, Chloe e Sam