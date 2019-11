12/11/2019 | 15:42



Antonio Tabet é o convidado desta terça, 12, do programa A Culpa É do Cabral, que vai ao ar às 23h, no Comedy Central e CC Play. Para animar a noite, o humorista vai enfrentar os colegas Fabiano Cambota, Nando Viana, Rafael Portugal, Rodrigo Marques e Thiago Ventura.