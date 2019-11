Ivete Sangalo paticipa do 'No Que História É Essa, Porchat?'

12/11/2019 | 15:38



Mantendo uma pegada de bom humor, Fábio Porchat recebe nesta terça, 12, em seu programa no GNT, Ivete Sangalo, Marisa Orth e Samantha Schmütz. O Que História É Essa, Porchat? entra no ar às 22h30. Tanto no palco quanto na plateia, histórias malucas e divertidas.

Ivete, mostrando seu carisma e bom humor, revela sua tentativa de aproximação com a cantora Cher, isso em um desfile de moda em Paris. A baiana tentou puxar papo com a diva pop, mas não foi conseguiu muita interação. "Cher, lá na Bahia eu faço uma música em sua homenagem? Axé Music." e completou "ela não entendeu o trocadilho, mas respondeu 'Amazing'!", contou Ivete.

Já Marisa Orth e Samantha Schmutz contam histórias de seus relacionamentos com homens que esconderam o seu verdadeiro estado civil.

E, na plateia, um homem que virou a atração de uma festa, por ter sido confundido com o vocalista do Foo Fighters.