Do Dgabc.com.br



12/11/2019 | 15:21



PMs (Policiais Militares) da 2ª Companhia do 6º Batalhão prenderam, na manhã desta terça-feira (12), homem que roubada estabelecimento comercial na Avenida Senador Vergueiro, no Rudge Ramos, em São Bernardo.

De acordo com a ocorrência, o rapaz estava no fundo da loja arrombando a porta do local. Ao avistar os agentes, o criminoso tentou fugir mas foi detido. Em sua posse tinha uma faca de serra, e ainda alguns objetos provenientes do furto.

O individuo foi conduzido ao 2º DP (Rudge Ramos) onde o caso foi registrado.