Helen Mirren revela que passou por saia justa ao tomar chá com a Rainha Elizabeth II: - Foi uma lição de constrangimento

12/11/2019 | 14:10



Se você não lembra, a atriz Helen Mirren ficou muito conhecida por interpretar a própria Rainha Elizabeth II no filme A Rainha, em 2006. Justamente por isso, foi um choque quando Helen revelou que admitiu que esqueceu completamente de seguir o protocolo real quando foi convidada para tomar um chá com a rainha.

- Ela me convidou para o chá. Pensei em uma sala com 200 outras pessoas, ou que geralmente é o que acontece. Já a havia conhecido uma vez antes e foi em uma sala com 200 outras pessoas. Então eu disse: Bem, eu posso lidar com isso. Mas foi no estábulo de cavalos e me veio a mensagem de que a rainha gostaria de convidá-la para o chá, ela sabe que você está aqui. Então eu entro, e há cerca de oito pessoas sentadas ao redor de uma mesa. Príncipe Philip, a rainha, um sheik de algum lugar ou outro e alguns funcionários do estábulo. Não sei absolutamente nada sobre cavalos, e a rainha sabe tudo sobre cavalos, disse a atriz, em entrevista ao evento Helen Mirren and Hawk Koch Discuss The Magic of Movies, segundo a revista Marie Claire.

Helen explicou que ela estava tentando desesperadamente ter uma conversa educada, mas só saia bobagem.

- Então eu peguei uma xícara de chá e a rainha, em particular, estava tendo uma conversa muito intensa sobre sanduíches com o Príncipe Philip, muito importante. O que é isso? O que tem aqui dentro?. O leite está do outro lado do príncipe Philip e eu queria um pouco de leite no meu chá, mas meu cérebro fica completamente morto e não consigo me lembrar de como me dirigir ao Príncipe Philip. Quer dizer, é senhor? É sua majestade? É realeza? É rude pedir que ele me passasse o leite? Ou devia pedir a um lacaio? Acabei não tomando leite. Eu simplesmente não consegui descobrir, contou.

Mesmo passando por essa situação embaraçosa, a atriz disse que gostou da experiência de conhecer a rainha.

- Foi uma lição de constrangimento, mas eles foram adoráveis, foram absolutamente gentis, falou.

Deve ser muita pressão mesmo, né?