Consumidores poderão avaliar em tempo real se os descontos da Black Friday são verdadeiros

12/11/2019 | 13:48

A credibilidade da Black Friday junto ao consumidor é uma preocupação para as empresas. Mesmo sendo um sucesso de vendas – 70% dos brasileiros já compraram durante a data, de acordo com o Ebit –, alguns clientes ainda não acreditam que o evento ofereça descontos e condições realmente diferenciadas. A falta de confiança nas promoções é o principal motivo para eles não participarem da Black Friday, segundo pesquisa realizada pelo Google.

Para disseminar boas práticas entre os varejistas e ajudar o consumidor a ter a melhor experiência de compra durante a liquidação, o site Black Friday de Verdade lançou esse ano o selo Compromisso Black Friday de Verdade. As lojas podem solicitar a adesão, comprometendo-se a oferecer descontos reais e comunicação transparente durante a data. E são os próprios consumidores que avaliarão em tempo real.

Na prática, o Compromisso Black Friday de Verdade ficará exposto nos e-commerces, com um link para avaliação. Se a loja tiver um alto índice de reprovação, ela perde o selo.

“Ninguém melhor do que o cliente para dizer se as lojas estão realmente fazendo promoções de verdade. Mas ele precisa justificar o motivo pelo qual está avaliando negativamente a empresa. Nossa equipe fará a auditoria das avaliações para evitar fraude e oferecer o resultado mais justo possível. Nosso foco é sempre no consumidor”, afirma Francisco Cantão, idealizador do site Black Friday de Verdade.

Em 2018, mais de 1,3 milhão de internautas participaram do site Black Friday de Verdade, procurando as melhores ofertas. Segundo Cantão, esse é um sinal da dificuldade dos consumidores em encontrar descontos reais e do quanto a reputação é importante na hora de escolher onde comprar.

A Black Friday deste ano ocorrerá em 29 de novembro. As lojas que tiverem interesse em solicitar adesão ao Compromisso Black Friday de Verdade devem clicar aqui. No site, os consumidores encontrarão os e-commerces participantes e poderão avaliá-los.

