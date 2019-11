Homem é preso após roubar aparelho de som em Santo André

Do

Um homem foi preso na manhã desta terça-feira (12) por furto qualificado consumado.

Por volta das 5h, PMs ( Policiais Militares) da da 3ª Cia do 6ª BPMM ( Batalhão da Polícia Militar), foram chamados pelo COPOM ( Companhia da Polícia Militar) para atender ocorrência na Rua Anita Garibaldi, na Vila Luzita, em Santo André, após proprietário de casa ouvir barulhos em sua garagem.

Ao chegar no local, o solicitante informou aos policiais que o homem havia saído e levado o aparelho de som de seu veículo.

Diante das informações, a equipe fez patrulhamento no bairro, onde deparou-se com Renan França que fugia de bicicleta com uma mochila, o qual desviou sua rota ao ver a viatura, sendo abordado poucos metros a frente.

Ao realizar a revista, os agentes localizaram o som que havia sido furtado.

Após breve entrevista, França confessou ter invadido a residência da vítima, revirado o carro, quebrado a chave no miolo da direção e fugido de bicicleta após forçar o portão.

Ele foi conduzido ao DP (Distrito Policial) Sede, onde o caso foi registrado. Ele já tinha outra condenação no artigo 155 (furto). Ele foi preso e permanece à disposição da justiça.