Pabllo Vittar fará participação em reality show de drag queens na Alemanha

12/11/2019 | 12:10



Pabllo Vittar está bombando lá fora! Segundo o colunista Leo Dias, a drag queen estará presente no reality show Queen of Drags, versão alemã do Ru Paul's Drag Race. Pabllo será jurada da atração na quinta-feira, dia 14, data da estreia do programa, que tem como apresentadora a modelo alemã Heidi Klum.

Além de Pabllo, a atração ainda contará com outros jurados, como a drag queen austríaca Conchita Wurst e o vocalista da banda Tokio Hotel, Bill Haulitz. A participação de Pabllo teria sido grava em junho deste ano, durante uma rápida passagem feita a Los Angeles, nos Estados Unidos.

Pabllo já havia manifestado anteriormente seu desejo de participar como jurada do reality show Ru Paul, afirmando que o programa teve influencia na concepção de sua persona.

- Drag Raace foi a razão de eu começar a fazer drag, revelou para a coluna.

E se tudo vai na bem na vida profissional de Pabllo, na amorosa podemos dizer o mesmo! Segundo Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o relacionamento de Pabllo com o compositor Victor Weber já decolou. Nas redes sociais, ele tem feito questão de divulgar cliques ao lado de Pabllo. Os dois se conhecem desde 2017 e Weber fez parte da composição da música Corpo Sensual, grande sucesso da carreira da drag.