Caixa tem no 3º trimestre lucro líquido contábil de R$ 8 bi, alta de 66,7% em um ano

12/11/2019 | 11:50



A Caixa Econômica Federal apresentou lucro líquido contábil de R$ 8 bilhões no terceiro trimestre, cifra 66,7% maior que um ano antes, de R$ 3,8 bilhões. No critério recorrente, o lucro do banco foi de R$ 4,2 bilhões de julho a setembro. A Caixa não forneceu o dado comparativo.

Nos nove primeiros meses do ano, o lucro da Caixa foi de R$ 16,2 bilhões, aumento de 40,9% comparado o mesmo intervalo do ano passado.

O banco anunciou ainda redução de 54,5% nas taxas de cheque especial em 2019, sendo a taxa mínima de 4,99%.

A Caixa já vendeu, conforme nota à imprensa, mais de R$ 26 bilhões em ativos em 2019. Um deles foi a revisão da parceria nas áreas de Seguros Vida, Previdência e Prestamista com a francesa CNP Assurances no valor R$ 7,8 bilhões, 70% maior que o negociado em novembro de 2018. O banco lembra ainda que há mais oito negociações em seguros e duas em cartões em andamento.