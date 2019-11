Selena Gomez desabafa sobre ganho de peso por causa de doença autoimune

12/11/2019 | 11:10



Selena Gomez está de volta após um longo período difícil de sua vida, em que lidava com as complicadas do lúpus, doença autoimune que pode afetar diversos órgãos do corpo. Para quem não se lembra, a cantora até teve que passar por um transplante de rim em 2017. Após a fase conturbada, a cantora está de volta à música e resolveu desabafar em entrevista ao podcast Giving Back Generation, apresentado por Raquelle Stevens, sobre os comentários maldadosos que teve que ouvir enquanto estava lutando contra a doença.

Segundo ela a doença, assim como a pressão alta e a enorme quantidade de medicamentos que tomava, contribuiu para a frequente variação de seu peso, que foi notada pelo público.

- Depende até do mês, para ser honesta, então eu realmente notei quando as pessoas começaram a me atacar por isso. Isso me impressionou bastante. Isso realmente me incomodou um pouco, assumiu ela.

Por conta disso, Selena, que já foi uma das celebridades mais seguidas do Instagram, decidiu se afastar das redes sociais:

- Estou muito feliz em viver minha vida e estar presente. Porque é isso. É como postar uma foto e ir embora. Para mim é isso. Vou fazer um tapete vermelho, vou fazer o que for. Não preciso ver. Participei, me senti maravilhosa e é aí que está a importância. Não quero me expor a todos e ouvir o que eles têm a dizer.

Para a cantora é importante não cometer o mesmo erro que outras pessoas, que estão sempre em busca de seguir padrões de beleza irreais por causa da má influência das redes sociais:

- Tenho visto tantas garotas bonitas e personalidades diferentes incríveis sendo demolidas por uma imagem que elas tenta alcançar. Elas querem ser uma pessoa completamente diferente, mas não é isso que está dentro delas. Mas eu entendo, eu olhava as páginas de outras pessoas e ficava tipo: Ok, eu preciso me consertar.