Obituário - 12 de novembro de 2019

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



12/11/2019 | 10:29



DIÁRIO DO GRANDE ABC



Terça-feira, 12 de novembro de 2019

www.dgabc.com.br/obituarios



Morre esportista de Ribeirão Pires

João Recieri Toledo

(1941 – Santo André, 11-11-2019)

Será sepultado hoje, terça-feira, dia 12, às 14h, no Cemitério São José, em Ribeirão Pires, o corpo do esportista e radialista João Recieri Toledo. Ele faleceu ontem, dia 11, aos 78 anos, no Hospital Cristóvão da Gama, em Santo André.

Recieri trabalhou na antiga indústria Elclor, jogou futebol na Sociedade Esportista Palmeiras e ajudou muito o colega Ademar Bertoldo na idealização da Rádio Comunitária Pérola da Serra, de Ribeirão Pires.

Um momento importante na vida de Recieri foi quando o treinador Rubens Minelli o convidou para jogar no América de São José do Rio Preto. Recieri balançou, mas preferiu continuar na Elclor, onde tinha um salário maior do que receberia no América.

O futebol, no entanto, foi uma das suas paixões, tanto que atuou em várias equipes amadoras, entre os quais o EC Elclor, Ribeirão Pires FC e Sociedade Esportiva Olaria. Foi um dos organizadores dos encontros anuais “Amigos do Sereno”, que homenageia antigo colega da Elclor, o baiano Ailton Abílio, o Sereno.

Na Rádio Pérola da Serra, Recieri comandava o programa de esportes da emissora.



SANTO ANDRÉ

Santo André, domingo, dia 10 de novembro

Lairde Mangerotti Costa, 81. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Antonio de Moraes, 70. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Rodolfo Pirani, em São Paulo (SP). Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Deonésia Maria Jaime de Almeida, 67. Natural de Ururaí, distrito de Santa Adélia(SP). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 10. Jardim da Colina.

Rosileine Reina de Melo, 57. Natural de São Caetano. Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 10. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Marcelo Alves dos Santos, 49. Natural de Santo André. Residia no Jardim Elba, em São Paulo (SP). Ajudante de marcenaria. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonia Gomes da Silva, 43. Natural de Santana do Cariri (CE). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Manicure. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, domingo, dia 3 de novembro

Rubens Siqueira, 77. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Taquaral, em São Paulo (SP). Dia 3, em São Paulo (SP). Cemitério de Vila Euclides.

São Bernardo, terça-feira, dia 5 de novembro

João Antonio Pernambuco, 89. Natural de Pedreira (SP). Residia no bairro Bela Vista, em São Paulo (SP). Dia 5, em São Paulo (SP). Cemitério de Vila Euclides.

Júlio Shigueyoshi Hikiji, 80. Natural de Cafelândia (SP). Residia no Jardim Maria Adelaide, em São Bernardo. Dia 5, em São Paulo (SP). Cemitério de Vila Euclides.

Benedito Camargo da Luz, 80. Natural de São Bernardo. Residia no Sítio São José, em Suzano (SP). Dia 5, em Santo Amaro, São Paulo (SP). Cemitério de Vila Euclides.

Oswaldo Justi Luiz, 69. Natural de Guaraçaí (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 5, em São Paulo (SP). Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, sábado, dia 9 de novembro

Iracy Tavares de Mello, 82. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, domingo, dia 10 de novembro

Takumi Komoda, 93. Natural do Japão. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 10, em Santo André. Jardim da Colina.

Nair Pires Borges, 65. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 10, em Santo André. Cemitério dos Casa.

José Mileski da Cruz, 64. Natural de Pompéia (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 10, em Santo André. Cemitério do Araçá, em São Paulo (SP).



São Bernardo, segunda-feira, dia 11 de novembro

Alcides Soares de Camargo, 85. Natural de Guariba (SP). Residia na Vila Caminho do Mar, em São Bernardo. Ferramenteiro. Dia 11, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.



SÃO CAETANO

São Caetano, sexta-feira, dia 8 de novembro

Benedita de Souza Cardoso, 86. Natural de Lins (SP). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 8. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, sábado, dia 9 de novembro

Henrique Souza Menezes, 76. Natural de Valparaíso (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Ivany Ribeiro Varanda, 74. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Diadema, sábado, dia 9 de novembro

Terezinha Gomes da Silva dos Reis, 89. Natural de Passos (MG). Residia no bairro Taboão. Dia 9. Vale da Paz.

Emiko Handa, 82. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque Sete de Setembro, em Diadema. Dia 9. Cemitério Congonhas, em São Paulo (SP).

Vicentina Balbino, 81. Natural de Carmo de minas (MG). Residia no bairro Taboão. Dia 9, em Diadema. Cemitério São Sebastião em Atibaia (SP).

Jorge Murakami, 72. Natural de São Simão (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 9. Cemitério Congonhas, em São Paulo (SP).

Maritza Coromoto Ramos Arzola, 65. Natural da Venezuela. Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.



Diadema, domingo, dia 10 de novembro

Luzia Teixeira de Oliveira, 80. Natural de Irará (BA). Residia no bairro Conceição em Diadema. Dia 10. Vale da Paz.



Diadema, segunda-feira, dia 11 de novembro

José Geraldo de Miranda, 66. Natural de Rio Espera (MG). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 11, em Santo André. Vale da Paz.

M A U Á

Mauá, sexta-feira, dia 8 de novembro

José Genival dos Santos, 64. Natural de Caruaru (SP). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Daiane Bartelti Morgado dos Santos, 29. Natural de Mauá. Residia no Jardim Taquaruçu, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sábado, dia 9 de novembro

Roberto Gomes, 61. Natural de Mogi Guaçu (SP). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 9. Vale dos Pinheirais.



Mauá, domingo, dia 10 de novembro

Mafalda Trambaioli Matiello, 93. Natural de Santo André. Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 10. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

José Fernandes Barbosa Neto, 82. Natural de Rio Largo (AL). Residia na Vila Magine, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Nizair Vieira, 80. Natural de Porangaba (SP). Residia no bairro Feital, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Maria das Graças Pereira, 71. Natural de Ubá (MG). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 10, em Santo André. Costureira. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Gutemberg José da Silva, 68. Natural de Buerarema (BA). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Autônomo. Dia 10, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Maria José Camargo Cordeiro, 66. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Sapopemba, em São Paulo (SP). Dia 10, em Mauá. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Roseli Otto Mach Inocêncio, 60. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 10, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Daniel de Souza Ramos, 59. Natural de Governador Valadares (MG). Residia na Cidade Satélite Santa Bárbara, em São Paulo (SP). Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Magno Mainardi, 57. Natural de São Paulo (SP). Residia na Chácara Maria Francisca, em Mauá. Dia 10, em Diadema. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Antonio Francisco Pereira Américo, 56. Natural de Pedra Branca (CE). Residia no Jardim Élida, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Rogério Rodrigues dos Reis, 47. Natural de Osasco (SP). Residia no Jardim Guapituba, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Francisco José de Paiva, 46. Natural de São Geraldo (MG). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Entregador motorizado. Dia 10, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Vanderlei Bravo do Amaral, 41. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, segunda-feira, dia 11 de novembro

Osvaldo Afonso Cerqueira, 77. Natural de Vitória da Conquista (BA). Residia no Jardim Canadá, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.

Francisco José de Paiva, 46. Natural de São Geraldo (MG). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.

Gilbert Santos Pereira, 19. Natural de Mauá. Residia no Jardim Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Carlos Alberto de Oliveira Couto, 62. Natural de Pariquera-Açu (SP). Residia no bairro Santo Antonio, em Ribeirão Pires. Dia 31 de outubro. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, sábado, dia 2 de novembro

Quirino Ramos, 93. Natural de Sertãozinho (SP). Residia no Parque do Governador, em Ribeirão Pires. Dia 2. Cemitério São José.

Antonio Rodrigues da Cunha Sobrinho, 86. Natural de Diamantina (MG). Residia na Vila Nova Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 2. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, domingo, dia 3 de novembro

Letícia Jordão Franchi, 95. Natural de Itajobi (SP). Residia no Jardim Alvorada, em ribeirão Pires. Dia 3. Vale dos Pinheirais.

Lauro Libelesso, 93. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no bairro Tanque Caio, em Ribeirão Pires. Dia 3. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, sábado, dia 9 de novembro

Siefried Peter Mayer, 74. Natural da Áustria. Residia no Jardim Itacolomi, em Ribeirão Pires. Dia 9. Cemitério São José.

Benedita Vieira do Nascimento, 72. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Dia 9. Cemitério São José.