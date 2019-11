Direito de investigar

Do Diário do Grande ABC



12/11/2019



Sendo direito da minoria assegurado pela Constituição da República, soa estranho a dificuldade enfrentada por vereadores de oposição em Mauá para instalar CPI destinada a investigar eventuais irregularidades cometidas pela Suzantur na operação do transporte público por ônibus na cidade. Segundo denúncias, algumas delas reveladas com absoluta exclusividade por este Diário, a concessionária opera desde 2016 em desacordo com o previsto em contrato, especialmente no que diz respeito à exigência de número mínimo de coletivos e da quilometragem dos veículos, que deveriam ser zero-quilômetro.

Se o ordenamento jurídico nacional fosse respeitado em solo mauaense, o presidente da Câmara, Vanderley Cavalcante da Silva, o Neycar (SD), deveria ter determinado de imediato a abertura da investigação proposta pelos vereadores Adelto Cachorrão (Avante) e Fernando Rubinelli (PDT) e assinada por outros seis integrantes do plenário. Mas, sabe-se lá por que mistérios, não foi o que aconteceu. Os parlamentares, então, recorreram à primeira instância da Justiça em busca do direito constitucional de apurar os fatos, mas o tribunal não enxergou motivos para garantir celeridade ao processo.

A mais nova empreitada dos vereadores que defendem ampla investigação da Suzantur na operação do sistema de ônibus de Mauá foi solicitar a intervenção do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), para que obrigue Neycar a instaurar a CPI do transporte público no município – um dos poucos entre os de grande porte no Estado de São Paulo em que o serviço é explorado no sistema de lote único por uma só empresa.

Espanta a opinião pública a resistência dos integrantes do que já está sendo chamada, nos bastidores, de bancada da Suzantur. Por que tanta preocupação em sobrestar a investigação, sendo que o processo, ao fim, se nada de ilegal for constatado, pode servir de uma vez por todas para assegurar a idoneidade da concessionária? Difícil explicar essa lógica à população, que sofre nas ruas ao utilizar os poucos e velhos ônibus da companhia.