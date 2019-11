Educandário de Santo André comemora 70 anos de historia

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



12/11/2019 | 09:17



Seu José e dona Maria Dirce Bernardo se conheceram no colégio, em 1965. Anos depois, casados, compraram a escola, na qual o amor deles tinha nascido. Com essas e outras histórias para contar, os donos do Educandário Santo Antonio comemoraram os 70 anos da instituição de ensino – que fica na Vila Alpina –, com alunos, ex-alunos, funcionários e, claro, com toda a família.

O jantar, cheio de homenagens, foi realizado no Clube 1º de Maio. O segredo do Educandário se manter firme? “Muito trabalho e dedicação. Além disso, todo mundo veste a camisa, a família é unida (são dois filhos)”, conta seu José. Segundo ele, a emoção maior é ver os avós dos alunos, que também estudaram no colégio, participarem das atividades dos netos. “A emoção é enorme, nem tem como descrever.”

O show escolhido para animar a noite não poderia ser outro: o da família Lima. “‘É legal fazer parte dos 70 anos de uma instituição de ensino. Nossa formação foi com nosso pai, em escola de música, cujo método valoriza a participação da família. Sabemos mesmo como é”, revelou à coluna o músico Lucas Lima, marido da Sandy, e pai do Theo, 5 anos. “Estou ansioso para fazer lição ao lado dele quando crescer.”