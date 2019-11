Colisão entre dois trens deixa ao menos 15 mortos em Bangladesh

12/11/2019 | 09:15



Dois trens em alta velocidade colidiram no leste de Bangladesh, matando pelo menos 15 pessoas e causando ferimentos em outras 50 nesta terça-feira, 12, disseram autoridades. O chefe da polícia local, Shayamal Kanti Das, disse que a colisão ocorreu no início da terça-feira, quando os trens Udayan Express e Turna Nishita se aproximaram na mesma via em direções opostas no distrito de Brahmanbaria.

A área fica a 82 quilômetros (51 milhas) a leste da capital, Dhaka. Das disse que as autoridades estão tentando determinar quantos ficaram feridos. O administrador do governo local, Hayat Ud Dowlah Khan, disse que pelo menos 40 feridos estavam sendo tratados em hospitais, mas a agência United News of Bangladesh disse que o número de feridos seria superior a 100.

Imagens de TV mostraram que equipes de resgate estavam retirando corpos dos vagões torcidos e usando bolsas para enviá-los para os necrotérios do hospital. Os acidentes de trem são frequentes em Bangladesh, muitos deles em travessias ferroviárias não supervisionadas, sinalização ruim e mau estado dos trilhos.