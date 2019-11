Irmã de Ivete Sangalo fala que Jesus Sangalo morreu por causa de mágoa e nega roubo à cantora

12/11/2019 | 09:11



Ivete Sangalo perdeu o irmão recentemente. Jesus Sangalo morreu por conta de uma infecção generalizada após uma cirurgia, porém, para a irmã da cantora a causa da morte é outra. Mônica Sangalo fez um post no Instagram na última segunda-feira, dia 11, falando sobre o irmão e defendendo-o das acusações que sofreu anos atrás.

Para quem não lembra, Ivete e Jesus protagonizaram uma polêmica em 2011. Segundo Veja, o irmão da cantora era o presidente da empresa que gerenciava a carreira dela, mas teve que deixar o cargo após ter sido acusado de desvio de verba. Após, a morte do antigo empresário, Mônica veio a público em defesa do irmão. Ela disse que Jesus foi acusado injustamente, uma vez que todo o trabalho dele passou por uma auditoria, mas apenas um lado veio a público e ele foi condenado moralmente de uma forma injusta.

Tudo o que sei é que Jesus não tinha em seu DNA a semente da desonestidade, do mau-caratismo e da covardia. Era um homem nobre, íntegro, altruísta, do bem. Quem ergue um império como o que ele ergueu, com talento, alegria, lucidez, perseverança, criatividade, alguma brabeza, errando e acertando, aprendendo e ensinando, pelo puro prazer de realizar, não precisa tirar nada de ninguém. Basta apenas receber os aplausos merecidos. E eu o aplaudirei enquanto viver.

Mônica ainda escreveu no texto que a verdadeira causa de morte de Jesus teria sido a mágoa causada pela acusação de todos esses anos:

Há várias formas de morrer. Algumas suaves, outras nem tanto. Pode-se morrer de mágoa, que se disfarça em doenças de mil nomes. Por causa da tristeza a pessoa vai perdendo a vontade, vai cultivando a esperança vã de um dia, quem sabe, aquela dor passe, mas nunca passa. Há quem não aguente, há quem jamais esqueça.