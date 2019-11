Gabigol e Rafaella Santos posam aos beijos e jogador se declara: Me pegou de um jeito incomum

12/11/2019 | 09:11



O relacionamento de idas e vindas de Gabigol e Rafaella Santos, irmã do craque Neymar, parece ter vingado de vez! Após tantas especulações e rumores, o casal, finalmente, posou juntinho pela primeira vez após a reconciliação. No Instagram, o jogador de futebol do Flamengo publicou clique tirado pelo fotógrafo Jorge Bispo em que aparece aos beijos com Rafaella. Na legenda, se declarou:

Não tem como te decifrar, incomum. Em cada curva sua inconfundível. Só sei que me pegou de um jeito incomum. Não tem como te decifrar incomum. Em cada curva sua inconfundível. Só sei que me pegou de um jeito incomum..Impossível ser tão incrível, escreveu o jogador, citando trecho da música Incomum, do cantor Luccas Carlos.

A publicação já recebeu mais de 390 nova mil curtidas, no entanto, foi bloqueada para comentários até mesmo dos seguidores do jogador, não dando margem para especulações sobre o relacionamento dos dois. Rafaella, por enquanto, não compartilhou nenhum clique ao lado do amado. Recentemente, especulou-se que a irmã de Neymar estaria grávida, no entanto, a assessoria de imprensa da influenciadora digital negou o boato.

Gabigol e Rafaella haviam terminado a relação em setembro, em meio aos rumores de que o jogador havia curtido uma festa na casa de Anitta sem Rafaella saber. No mês seguinte, eles reataram e postaram fotos de mãos dadas durante um jantar em um restaurante no Rio de Janeiro, quando foram flagrados separados, indo embora apenas no mesmo carro.