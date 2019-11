Esposa de Alec Baldwin sofre segundo aborto em menos de um ano: Devastada

12/11/2019 | 09:10



Hilaria Baldwin, esposa do ator Alec Baldwin, revelou na última segunda-feira, dia 11, que sofreu um aborto espontâneo aos quatro meses de gestação. Ela estava à espera de uma menina - a quinta filha do casal, e a sexta do ator. No Instagram, ela gravou um vídeo ao lado da filha mais velha, Carmen, de seis anos de idade, contando a ela que a irmãzinha não viria mais.

Estamos muito tristes em compartilhar que hoje descobrimos que nosso bebê morreu aos quatro meses. Também queremos dizer que, apesar de não estarmos bem no momento, ficaremos. Temos muita sorte com nossos quatro bebês saudáveis, escreveu a instrutora de ioga na legenda.

Hilaria aparece chorando no vídeo e revela que disse à filha mais velha que ela e Alec ainda irão se esforçar muito para dar uma nova irmãzinha à filha outra vez.

Eu estou devastada neste momento. Não esperava por isso quando fui ao meu exame hoje. Não sei mais o que dizer. Ainda estou em choque e não tenho tudo isso bem claro, disse, pedindo ainda privacidade nesse momento delicado.

Nos Stories, Hilaria também falou sobre o assunto:

Hoje não foi como planejado. Estou muito triste. Essa é minha última noite com ela, que experiência estranha, escreveu.

Hilaria já havia sofrido um aborto em abril deste ano. Cinco meses depois, em setembro, ela anunciou que havia conseguido engravidar novamente. Ela e Alec já são pais de Carmen, de seis anos, Rafael, de quatro anos, Leonardo, de três anos, e Romeo, de um ano e três meses. O ator ainda é pai de Ireland Baldwin, de 23 anos de idade, do relacionamento com a atriz Kim Badinger. Eles estão juntos desde 2012 e Hilaria tem 35 anos de idade, enquanto Alec tem 61 anos.