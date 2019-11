Como comprar as melhores passagens aéreas na Black Friday

Redação



12/11/2019 | 08:48

Viajar é bom, mas passear gastando menos é ainda melhor. Quem está planejando o roteiro de fim de ano ou a próxima temporada de férias pode aproveitar para procurar passagens aéreas na Black Friday, realizada em 29 de novembro.

Como conseguir passagens aéreas na Black Friday

Durante a sexta-feira mais barata do ano, é muito comum encontrar a famosa promoção da “metade do dobro do preço”. Isso significa que muitas marcas aumentam os preços finais para que, com o desconto, os consumidores paguem os mesmos valores aplicados em quaisquer outros dias do ano.

Dessa forma, duas práticas são decisivas para a garantia de um bom negócio: a escolha de um buscador de confiança e a pesquisa de valores prévios para as datas e locais desejados.

Uma dica é verificar as possíveis datas que podem deixar as viagens mais baratas. Até mesmo em feriados prolongados, por exemplo, é possível encontrar boas opções, se a consulta for feita antecipadamente.

Para comprar passagens e ainda economizar, uma boa sugestão é o buscador de voos TurismoCity. Ele reúne, compara e envia, em primeira mão, voos disponíveis e passagens aéreas promocionais para diversos destinos. Segundo Paula Rebouças, country manager da empresa, a tecnologia tem sido uma forte aliada dos viajantes e pode ajudar a garantir descontos na compra de passagens.

“O TurismoCity permite que os viajantes tenham uma economia de até 30% em qualquer dia do ano. A plataforma reúne os resultados de todos os voos disponíveis em um único lugar, possibilitando ao cliente comparar as ofertas. Ela também ajuda os usuários a decidir quando e para onde viajar, já que oferece datas alternativas com melhores preços”, explica Paula.

TOP 10 cidades para conhecer em 2020

Com o Réveillon se aproximando, os viajantes começam a buscar os destinos que visitarão no próximo ano. Para os turistas que estão procurando a próxima viagem, a publicação de turismo Lonely Planet reuniu 10 cidades para conhecer em 2020.