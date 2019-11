Jogadores do São Caetano imploram por ajuda de empresário

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



11/11/2019 | 22:07



Os jogadores do São Caetano se reuniram nesta segunda-feira, 11, e gravaram vídeo no qual imploram pela ajuda do empresário Saul Klein, antigo parceiro do clube, para que possam receber seus salários. Em filme de aproximadamente dois minutos que tem o volante e capitão Esley como porta-voz ao centro e todos os demais atletas ao redor, ele critica a postura do presidente Nairo Ferreira de Souza e pede auxílio de Klein.

"A gente tem ouvido um monte de promessas, principalmente do nosso presidente, e acabamos chegando à conclusão de que se depender dele ninguém aqui vai conseguir receber o salário. Então a gente está fazendo esse vídeo para o senhor de uma forma até de desabafo. Infelizmente nossas famílias estão passando por algumas dificuldades", diz o jogador, no vídeo que pode ser visto abaixo. "Sabemos que sem o senhor o São Caetano, infelizmente, não anda."

Apesar do atraso de pelo menos dois meses nos vencimentos, os jogadores levaram o time para a final da Copa Paulista, a qual disputarão sábado, às 17h, contra o XV de Piracicaba, no Estádio Anacleto Campanella. O primeiro duelo, no Interior, foi vencido pelo representante do Grande ABC por 3 a 2.

Confira a matéria completa na edição desta terça-feira do Diário.