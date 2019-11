Tendências de recrutamento para 2020

Lucas Nogueira

Diretor de recrutamento da Robert Half



12/11/2019 | 07:19



Quase metade dos líderes entrevistados pela Robert Half (48%) acredita que está significativamente mais desafiador encontrar profissionais qualificados. E a expectativa de muitos deles é a de que, até 2024, esse grau de dificuldade se mantenha elevado. Como estamos às vésperas de 2020, ano em que as empresas com mais chance de sucesso serão aquelas com times formados por profissionais inovadores, críticos e sedentos por aprendizagem, listo a seguir cinco boas práticas de recrutamento. Elas têm como base as tendências de mercado que integram o Guia Salarial da Robert Half:

1 – Destaque as oportunidades de crescimento

Antes de aceitar uma proposta de emprego, 40% dos profissionais brasileiros avaliam prioritariamente a possibilidade de crescimento dentro da companhia. Na sequência, a valorização é pelo pacote de benefícios (20%) e valores e propósitos da organização (17%). Ou seja, dê motivos para que os candidatos aceitem a proposta.

2 – Procure por profissionais que entendam o valor da tecnologia

A transformação digital é uma realidade que veio para ficar. Além disso, líderes entrevistados pela Robert Half garantem que ela beneficia o time com aumento da produtividade (opinião de 62% dos entrevistados), melhora na comunicação com os clientes (53%), elevação na eficiência das ações (53%), expansão das habilidades (51%), melhora na colaboração entre departamentos e colegas (49%) e liberação de tempo para ações mais estratégicas (43%).

3 – Aposte em equipes mistas

A maioria dos empregadores entrevistados pela Robert Half (90%) demonstra algum nível de preocupação com o impacto que a saída dos profissionais baby boomers terá sobre o conjunto de habilidades disponíveis na empresa. Por essa razão, mais da metade dos líderes (59%) tem optado por formar equipes com diferentes gerações para, assim, garantir que o conhecimento não se perca caso algum integrante se aposente. Além disso, a diversidade de profissionais em um mesmo grupo sempre gera projetos, ideias e soluções mais inovadoras e ‘fora da caixa’.

4 – Nem sempre é necessário contratar um profissional permanente

Mais da metade dos líderes entrevistados pela Robert Half (52%) considera contratar consultores especializados para garantir às suas equipes habilidades necessárias em projetos com datas para início e término definidas. Entre os benefícios citados por quem já utilizou o serviço estão aumento da produtividade (opinião de 53% dos entrevistados), projetos concluídos no prazo (49%) e legado de conhecimento deixado para a equipe (48%).

5 – Olhe com atenção para as habilidades comportamentais dos candidatos

O espaço no mercado de trabalho está cada vez mais reduzido para profissionais resistentes a mudanças e focados apenas nas atividades que caem sobre suas mesas. A tendência é a de que, até 2022, as habilidades mais demandadas na contratação de profissionais sejam visão de negócio (opinião de 51% dos líderes), pensamento estratégico (48%), liderança (48%) e capacidade de adaptação (42%).