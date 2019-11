Parte do acervo do Pavilhão Vera Cruz ganha exposição

Do Diário do Grande ABC



11/11/2019 | 21:37



No ano em que o Estúdio e Pavilhão Vera Cruz completa 70 anos - em 4 de novembro -, a Prefeitura de São Bernardo anunciou que vai realizar exposição com parte do acervo - que reportagem do Diário de abril de 2017 comprovou estar encostado no Pavilhão.

De acordo com o Paço, vão ser exibidos figurinos e itens de filmes do estúdio dos anos 1950, como Caiçara, Terra é sempre Terra, Tico-Tico no Fubá, Sinhá Moça e É Proibido Beijar. São roupas, sapatos, acessórios para cabelo, mobiliários e outros elementos cenográficos.

A mostra entre em cartaz de quinta-feira (14) a domingo (17), das 14h às 21h. A entrada é gratuita. O Pavilhão Vera Cruz fica na Avenida Lucas Nogueira Garcez, 856.