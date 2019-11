Do dgabc.com.br



11/11/2019 | 21:12



A circulação de ventos de sul continuará a trazer bastante umidade para a região e isso deixará o tempo instável nesta terça-feira (12). O dia será de céu predominantemente nublado e com chances de chuva fraca a moderada a qualquer momento. As temperaturas ficarão amenas, com mínima de 17°C e máxima de 22°C. Atenção com os acumulados de chuva que poderão ocorrer a partir do final da quarta-feira (13), pois a passagem de um ciclone extratropical pelo mar poderá provocar pancadas de

intensidade moderada, ocasionalmente forte.