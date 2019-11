Jürgen Klopp aponta Liverpool '100%' para disputar o Mundial de Clubes no Catar

11/11/2019 | 17:35



Atual campeão europeu e líder do Campeonato Inglês com oito pontos de vantagem, o Liverpool se prepara também para a disputa do Mundial de Clubes, no Catar, entre os dias 11 e 21 de dezembro. Em entrevista ao site da Fifa, o técnico alemão Jürgen Klopp afirmou que a equipe inglesa vai "com 100%" em busca do único título que falta em sua galeria, após três vice-campeonatos em 1981, 1984 e 2005.

"Não sou alguém que tenha que ser o primeiro a vencer o Mundial de Clube com o Liverpool, mas quando estivermos lá, tentaremos com tudo o que temos. A parte bem interessante e difícil também é que jogaremos contra times de outros continentes, o que não acontece com muita frequência - talvez um time mexicano, talvez um time brasileiro - e será difícil, com certeza", disse.

O técnico alemão diz não se sentir pressionado por um eventual favoritismo do Liverpool. "Até agora não sinto pressão. Eu vejo isso como uma oportunidade absoluta, já que muitas vezes você não tem a chance de jogar por isso. Você precisa vencer a Liga dos Campeões, o que já é algo especial. Sabíamos que seria ótimo quando vencêssemos a Liga dos Campeões. Quando formos para lá (no Catar), estaremos preparados e ansiosos por isso. Os garotos querem jogar, então será muito interessante e estaremos 100%", comentou.

Klopp admitiu que terá de se preparar para enfrentar os adversários, pois não acompanha os campeonatos fora da Europa. "Vou ter que ver os jogos primeiro. Não vejo muito futebol brasileiro, argentino, mexicano ou árabe, por exemplo. Conheço muitos jogadores vindos de lá, então fica claro que são times de alta qualidade. Será muito intenso, tenho certeza. Temos de nos concentrar e sei que meus jogadores vão atingir este estágio, mas, até agora, temos outras preocupações", analisou.

O título de campeão mundial ainda será definido, mas Klopp já deu um troféu para sua torcida. "As noites europeias em Anfield (estádio do Liverpool) são provavelmente as melhores do futebol mundial. Quando o time embalado, temos uma atmosfera difícil para os adversários. Eu trabalhei em Dortmund e foi absolutamente ótimo, excelente, mas uma ou duas apresentações em Liverpool reuniram toda a comunidade e foram realmente especiais. Provavelmente lá somos melhores que o resto do mundo", revelou.

O fato de as equipes europeias dominarem o Mundial desde 2013 não causa um entusiasmo extra no treinador. "Não assumimos essa vantagem como garantia de conquista, de maneira alguma, mas quando vamos, queremos vencê-lo. O único motivo para irmos lá é a oportunidade de vencê-lo, e é isso que vamos tentar", afirmou.

Perguntado como seria terminar 2019 com a conquista do título, Klopp aproveitou de seu bom humor na resposta. "Infelizmente, não concluiremos 2019 nesse momento porque ainda teremos jogos antes do final do ano. Espero que consigamos a vitória e depois eu vou lhe contar como é", finalizou.