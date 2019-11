Vinícius Castelli



12/11/2019 | 07:00



O cancioneiro autoral brasileiro, dos mais variados gêneros musicais, toma conta da programação do Itaú Cultural (Avenida Paulista, 149), em São Paulo, a partir de quinta-feira até domingo, com entrada gratuita.

Quem abre a agenda, a partir das 20h, é João Taubkin, que apresenta ao público seu mais recente disco, Kândra. O cantor e contrabaixista aposta em canções como Miragem, Lili, Simples, Ponto de Mutação, e em mistura de jazz e rock.

Na sexta-feira, a partir das 19h, o foco é na viola de sete cordas, com espetáculo de Gian Correia e Rogério Caetano. Eles aproveitam para mostrar faixas instrumentais do álbum 7.

Juliana Perdigão canta sábado, às 20h, apresenta o resultado do álbum Folhuda, projeto em que fez as músicas a partir de poemas escritos por poetas brasileiros, como Oswald de Andrade e Paulo Leminski. Quem encerra a agenda, domingo, às 19h, é o trio Conversa Ribeira, com temas do álbum Do Verbo Chão.