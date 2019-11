Moradores do Jardim Cambuí reclamam de vazamento de água

Yasmin Assagram

Diário do Grande ABC



11/11/2019



Há pelo três meses, um vazamento de água na rua Acarapé, altura do número 409, é assunto entre os moradores da região. O problema está logo em frente de uma casa que está a venda – na altura do número 377 - e segundo os munícipes, está afetando casas vizinhas.

Para eles, a água com lodo verde parada na calçada pode escoar para outras residências, causando as infiltrações. O problema maior, está na casa da dona de casa Ana Lúcia Galvão, de 54 anos, que explica que a sua residência está mais baixa do que a moradia que está causando os problemas e por isso, começou a vazar água em sua lavanderia. “É muito estranho. Tudo indica que seja isso, mas para ter certeza, precisamos a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) venha até aqui para verificar”, conta. ,

Atualmente, a residência de Ana Lúcia está em obras e a morada ressalta que está tentando consertar esse vazamento por conta própria. “Enquanto não recebo a Sabesp para me ajudar, vou arrumando minha casa. Não dá para ficar assim”, lamenta.

Ainda segundo os moradores, a companhia chegou a ir no local quando o vazamento começou, com o objetivo de coletarem uma amostra da água para descobrirem o motivo do vazamento, mas até hoje, não receberam informações do resultado. “Continuamos ligando e questionamos, mas ainda, não recebemos informações ou visitas deles (Sabesp) de novo”, questiona o pedreiro Manoel de Souza, 53.

A companhia foi questionada pelo Diário, mas ainda não responderam a demanda.