11/11/2019 | 16:11



Ludmilla passou por um perrengue no último domingo, dia 10. O cachorro da cantora, da raça spitz alemão, roubou uma de suas perucas e não queria largar de jeito nenhum!

Em uma série de vídeos postados nos Stories do Instagram de Lud, o cãozinho aparece com o aparato na boca em cima da cama e correndo pelo chão! Ludmilla teve até que chamar sua namorada, Brunna Gonçalves, que agora mora em sua casa, e pedir ajuda! Mas, ainda assim, as duas não conseguiram resgatar a peruca dos dentes do pequeno!

Cômico, né? Parece que as duas estão gostando bastante dessa vida em conjunto!