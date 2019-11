No México, estrela de The Voice Kids sofre grave acidente

11/11/2019 | 16:10



No último final de semana, a pequena Marian Lorette, cantora que está participando do The Voice Kids, edição do México, sofreu um grave acidente em um parque de diversões. Com apenas seis anos de idade, a atriz estava em um brinquedo quando seu cabelo ficou preso na parte mecânica e parte de seu couro cabeludo foi arrancado de sua cabeça.

Sua técnica na competição, a atriz e cantora Lucero - famosa no Brasil por estrelar novelas mexicanas de sucesso - foi às redes sociais e pediu orações para a menina, que se encontra em estado de saúde frágil, de acordo com um comunicado feito pela produção do programa através do site oficial.

Quero pedir a vocês, com todo meu coração, que nos unamos em orações e energias positivas para que a preciosa princesa Marian Lorette de León que está passando por uma situação muito delicada de saúde neste momento #UnidosPorMarianEmOração, escreveu a artista.

Os familiares da menina também fizeram uma publicação agradecendo por todas as mensagens.

A família de Marian agradece a todas as mensagens, orações e energias positivas para que Marian se recupere logo! Obrigada, dizia o texto publicado na conta oficial da garota.