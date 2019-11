11/11/2019 | 15:11



O diretor artístico Ricardo Waddington, da Globo, se casou em São Paulo, na sexta-feira, dia 8. Ele e sua agora esposa, Marina Sanvincente, figurinista do Domingão do Faustão, postaram fotos dos looks da cerimônia, ternos azuis.

Ele escreveu:

Enfim nós. Ser seu pão ser sua comida todo amor que houver nessa vida...

Já Marina legendou o clique do enlace:

08.11.19 Queria morar nesse dia. Foi lindo demais, viva o amor! Viva nós.

Entre os convidados da festa, que segundo o jornal Extra aconteceu em um hotel de luxo e foi bem intimista, estiveram Luciano Huck e Angélica.

Waddington é pai de Pedro, com a ex Helena Ranaldi, e de Isadora, com a ex Lidia Brondi.