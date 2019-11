Ryan Reynolds, Michael Bay e elenco de La Casa de Papel são confirmados na CCXP

11/11/2019 | 15:11



Mais nomes confirmados na CCXP 2019! A Netflix anunciou que trará ao Brasil, em seu painel de ação, parte do elenco de La Casa de Papel e do mais novo filme do diretor Michael Bay, Esquadrão 6. O painel acontecerá no dia 8 de dezembro, o último dia do evento.

Do elenco de La Casa de Papel, estão confirmados Pedro Alonso, o Berlim, Alba Flores, que vive a Nairóbi, Darko Peric, que interpreta o Helsinque, Rodrigo de la Serna, o Palermo, e Esther Acebo, que dá vida a Estocolmo.

Já para Esquadrão 6, a Netflix promete trazer Michael Bay e ninguém mais, ninguém menos, que Ryan Reynolds! O longa estreia em 13 de dezembro, e conta a história de um grupo de indivíduos habilidosos que, liderados pelo personagem de Ryan, tem o poder de apagar seus passados para mudarem o futuro. O filme promete, hein?

Para dar a notícia aos fãs, a Netflix divulgou um vídeo que, além de elevar a ansiedade dos fãs de La Casa de Papel, ainda trouxe cenas de tirar o fôlego de Esquadrão 6.

A CCXP acontece doas dias 5 a 8 de dezembro e já conta com várias celebridades confirmadas, como Margot Robbie, Gal Gadot e Iain Glen, de Game of Thrones. A ansiedade está grande, hein?