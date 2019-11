Recado para Drake? Durante show, Travis Scott chama ex, Kylie Jenner, de esposa

11/11/2019 | 15:10



Kylie Jenner se juntou ao ex-namorado e pai de sua filha, Stormi, no festival de música Astroworld no último final de semana. E, de acordo com o site Radar Online, o cantor teria chamado Kylie de linda esposa no meio de sua apresentação em Houston, Texas!

Depois da polêmica declaração, os fãs estariam especulando se Travis não estaria tentando mandar uma mensagem para o seu rival Drake - que também é rapper. Ah, e se você não lembra, Drake e Kylie teriam começado a sair recentemente para encontros românticos!

Fãs são pisoteados durante tumulto em show!

No mesmo festival, o Astroworld, três pessoas foram hospitalizadas depois de um tumulto ocorrido momentos antes do show de Travis Scott.

O rapper postou um vídeo no Instagram de fãs empurrando as grades e correndo em direção ao estacionamento pouco antes do meio-dia do último sábado, dia 11, quando os portões estavam programados para abrir para a multidão de 50 mil pessoas.

Na legenda do vídeo, ele escreveu:

Os jovens controlam a frequência. Todo mundo se divirta, disse.

O Astroworld Festival 2019 contou com apresentações de Travis Scott, Migos, Pharrell Williams, Marilyn Manson e Kanye West.