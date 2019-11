Pedro Scooby fala sobre Cintia Dicker: - A gente brinca que é brother

11/11/2019 | 15:10



Pedro Scooby não esconde mais sua paixão por Cintia Dicker! O surfista engatou um namoro com a modelo pouco tempo após terminar o seu relacionamento com Anitta - e até mesmo já recebeu a aprovação de sua ex-esposa, Luana Piovani. Em entrevista ao O Globo, o atleta falou sobre sua relação com a moda e discretamente fez uma declaração fofa para a atual amada:

- Para mim, moda é estar confortável. Não sigo muito um padrão ou o que está em alta. Não tenho num um estilista favorito, mas gosto das estampas da Emilio Pucci. E a minha modelo favorita é a Cintia Dicker . Ela é maravilhosa.

E ao falar sobre Cintia ele detalha:

- Tinha um amor platônico por ela porque uma vez a vi num outdoor gigante em Nova York. À época, estava casado e muito bem realizado. Então, ficou só um olhar numa mulher dos sonhos. A gente acabou se encontrando algumas vezes até que fiquei solteiro. Foi tão bom quanto eu imaginava. Foi tudo antes do último Rock in Rio.

Em seguida, reforçou que ambos não possuem um rótulo:

- Aliás, não estamos noivos e não rotulamos nosso relacionamento. A gente brinca que é brother. A gente se gosta e se sente bem junto.

Pai de Dom, Liz e Bem, todos de sua relação com Luana, ele explica que os filhos cresceram sabendo que não o encontrariam todos os dias:

- Minha vida sempre foi assim é acho que os meninos entendem. A melhor resposta é o Dom olhar para mim é falar: Você é o melhor pai do mundo. É assim que sinto que estou fazendo certo. Gostaria de estar mais com eles, é claro, mas quando ficarem maior, também vão estar livres para escolher o que querem.

Ele ainda relembra uma discussão que teve com a ex:

- Eu me lembro que tive uma discussão com a Luana porque o Dom queria ir a uma festa usando um pijama do Homem-Aranha e ela queria que o menino usasse outra peça. Mas o incentivei a vestir o que quisesse e a gente nunca mais teve briga sobre isso em casa.

Mas garante que está tudo bem:

- Nós nos respeitamos e temos três filhos juntos. Filhos vão ser para sempre e prezamos pela felicidade deles.