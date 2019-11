6 destinos para apreciar espetáculos culturais pelo mundo

Redação



11/11/2019 | 15:18

Aproveitar passeios internacionais para conhecer mais sobre as tradições e a cultura local pode ser bastante interessante. Cerca 66% dos viajantes brasileiros já demonstraram interesse em fazer uma viagem desse tipo, segundo o Booking.com. Por isso, a ferramenta separou seis destinos onde é possível apreciar diversos espetáculos pelo mundo. Confira a seleção a seguir.

Destinos para apreciar espetáculos pelo mundo

1- Viena, Áustria

Com mais de 27 mil recomendações para ópera, a capital austríaca é um dos melhores destinos para assistir a shows musicais no mundo. Visitar a Ópera Estatal de Viena é uma experiência única, seja por conta das obras ou pela arquitetura do local, incluindo a imponente fachada do edifício e as escadas de mármore.

2- Buenos Aires, Argentina

O tango é uma das marcas registradas da capital argentina. Este destino é o melhor lugar do mundo para ter uma experiência completa com o estilo musical. Uma dica é assistir a uma apresentação na rua, para fechar a viagem com chave de ouro.

3- Milão, Itália

O balé é uma das formas de arte mais reverenciadas e conhecidas no mundo. Decorado em vermelho e dourado, o Teatro Alla Scala de Milão é um dos espaços para quem deseja apreciar este estilo de dança. O Museu La Scala, localizado em parte do teatro, é outra atração que vale a visita

4- Londres, Inglaterra

Para quem gosta de teatro, Londres é um dos melhores destinos. Atores famosos, novatos, dramas, musicais ou peças de vanguarda são algumas das opções do West End da cidade britânica.

5- Barcelona, Espanha

A Las Ramblas é o ponto com mais espetáculos de rua em Barcelona. O local também é famoso por conta de suas estátuas, músicas e danças.

6- Praga, República Checa

A música clássica tem sido um alicerce cultural por séculos. Praga não produziu apenas ótimos compositores, mas também os atraiu. Ali, visitantes podem apreciar diversos concertos clássicos em igrejas, prédios históricos, salas de show e palácios.

