Crédito: Aerofossile2012 on Visualhunt / CC BY-NC-SA

Museu do Desembarque Utah Beach, França - Em 6 de junho de 1944, as Forças Aliadas lançaram um ataque nas praias da Normandia, que ficou conhecido como “Dia D”. O museu foi construído onde as primeiras tropas americanas desembarcaram