Em A Fazenda 11, Hariany termina com Lucas, ele a chama de esquisita e ela assume: - Já estou sentindo falta

11/11/2019 | 13:11



E parece que o clima entre Hariany e Lucas esfriou de vez em A Fazenda 11. O peão tentou pedir desculpas pelas coisas que disse na festa dos Anos 90, mas Hari se mostrou firme e não voltou atrás em sua decisão de terminar o namoro com o rapaz.

- Eu fui homem o tempo todo com você. Eu fui homem para te pedir em namoro. Então eu vou ser homem agora e te pedir perdão. Você sabe que sóbrio eu não falaria aquilo que eu falei, eu viajei. Ali eu estava bêbado e eu queria, de alguma maneira, te atingir. Eu inventei aquilo lá e me arrependi. Mas eu te perdoei de uma situação que não foi legal e eu gostaria muito do seu perdão. Eu te falei que uma hora chegaria a minha vez, e agora chegou. Eu nunca errei com você, pediu Lucas.

- Você está passando dos limites. Você me chamou de bipolar, falou que eu estava dando moral para outro. Sem querer você vai me queimando, você vai falando as coisas como se eu fosse uma b***a de namorada, respondeu a peoa.

- Queria muito o seu perdão, insistiu o modelo.

- Eu te perdoo, mas eu não quero mais mesmo, não. Eu estava bem decidida quando eu falei com você, encerrou Hari.

Depois, os dois foram cumprir com os seus afazeres da fazenda e Lucas, mais uma vez, tentou fazer Hariany mudar de ideia.

- Tenta depois absorver tudo o que eu te falei, alegou o peão.

- Eu não vou deixar de gostar de você. [Mas] é um amor que sufoca, amor tem que ser leve, sabe? Eu não tenho dúvidas do que você sente, mas eu estou correndo de problemas. Você nunca vai entender. Quando eu tomo uma decisão, eu demoro para tomar, mas eu cuido da minha palavra, afirmou Hari.

- Realmente eu não te entendo. Não sei se você acha que eu gosto de você ou eu te odeio. Você é esquisita demais, disparou Lucas.

Antes de tudo isso, entretanto, Hari admitiu para Thayse que estava sentindo saudades do ex-namorado.

- Já estou sentindo falta do Lucas, mas eu não vou voltar com ele. Eu tenho que aprender a tomar decisões e a manter a minha palavra, desabafou.

E aí, você acha que não tem volta?