Após encerramento de turnê, Junior Lima agradece: Lembranças incríveis

11/11/2019 | 13:11



A turnê Nossa História chegou ao fim no último fim de semana, com um show no sábado, dia 9, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. A dupla formada por Sandy e Junior já deixou saudades e o cantor usou o Instagram para falar sobre o momento especial dos irmãos, que realizaram shows por todo o Brasil em comemoração aos 30 anos de carreira.

Não existem palavras para agradecer tudo o que vivemos nessa tour Nossa História. O último show não poderia ter sido melhor. Mais de 100.000 pessoas reunidas celebrando, cada uma do seu jeito, na mesma sintonia. Tudo isso vai deixar uma saudade imensa e lembranças incríveis. Obrigado a cada um que viveu esse sonho com a gente. Obrigado a cada pessoa que fez tudo isso ser possível, escreveu o cantor na legenda da foto acima.

Sandy, mais discreta nas redes sociais, se manifestou na publicação do irmão e deixou um comentário superfofo:

Inesquecível, indescritível, especial... Obrigada, meu parceiro amado.Te amo muuuito!!, escreveu a cantora.

A publicação já conta com mais de 212 mil likes, além de mais de sete mil comentários de fãs e famosos elogiando a dupla.

Obrigada vocês!!!! Foi incrível demais, escreveu Fernanda Gentil.

Foi maravilhoso demais, disse Sabrina Sato.