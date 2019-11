Em meio a rumores de término com Simone Abdelnur, Marcelo de Carvalho teria sido visto com Antonia Fontenelle

11/11/2019 | 13:11



Como você viu, Marcelo de Carvalho e Simone Abdelnur foram alvos de diversos rumores que indicavam que o relacionamento entre os dois havia terminado. Nenhum deles se manifestou publicamente sobre o fim da relação, embora os dois até tenham participado de um evento de moda recentemente. Acontece que os boatos sobre o término continuam - e, segundo informações do colunista Leo Dias, Marcelo até teria sido visto com Antonia Fontenelle na última semana.

Apesar de Luciana Gimenez, ex de Marcelo, ter bloqueado Fontenelle nas redes sociais, parece que o murmurinho de que os dois teriam se encontrado não passam de mentiras. Para Dias, a apresentadora do Na Lata disse que estava gravando uma série no interior de São Paulo ao lado de Danilo Gentili. Depois, disparou:

- Quem é Marcelo de Carvalho?

Entretanto, tudo indica mesmo que Marcelo esteja com Simone em Ilhabela, interior de São Paulo. No último domingo, dia 10, ela até publicou em seus Stories do Instagram uma foto do diretor da Rede TV! ao lado de um Papai Noel. Que confusão, né?