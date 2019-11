Prefeitura de Santo André abre concurso público para 73 vagas na Educação

Do dgabc.com.br



11/11/2019 | 13:11



A Prefeitura de Santo André abriu concurso público para o preenchimento de 73 vagas na área da Educação, em 19 cargos diferentes, de nível fundamental, médio e superior. A maioria das oportunidades é para agente de desenvolvimento infantil e professor de educação infantil e ensino fundamental. Os interessados podem se inscrever no site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), entre os dias 22 de novembro de 2019 e 8 de janeiro de 2020.



O valor da taxa de inscrição varia de acordo com os cargos pretendidos. Para os cargos de lactarista, merendeira, servente geral e salva-vidas, o valor é de R$ 44,50. Já para as funções de agente de atividades escolares, agente de desenvolvimento infantil, agente de inclusão escolar, auxiliar administrativo II, inspetor de alunos e monitor de inclusão digital, a taxa de inscrição é de R$ 56,50.



Para os seguintes cargos a taxa para se inscrever é de R$75,00, professor de educação física, professor de educação fundamental II (língua portuguesa), professor de educação fundamental II (história), professor de educação fundamental II (matemática), professor de educação fundamental II (ciências), professor de educação fundamental II (arte), professor de educação fundamental II (geografia), professor de educação fundamental II (língua estrangeira - inglês), e professor de educação infantil e ensino fundamental.



A prova escrita está prevista para ser aplicada no dia 16 de fevereiro de 2020. As admissões para os primeiros cargos devem começar a partir de abril do próximo ano. Os salários variam de R$ 1.361,33 (nível fundamental) a R$ 2.446,94 (cargos de nível médio). Professores recebem R$ 20,24 por hora.



Mais informações estão disponíveis no edital do concurso, que pode ser acessado no site da Prefeitura (www.santoandre.sp.gov.br) e também no site da Vunesp. Os interessados também podem entrar em contato com o atendimento da organizadora pelo Disk Vunesp, no número 3874-6300, de segunda a sábado, das 8h às 18h, ou pelo site www.vunesp.com.br.