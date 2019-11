4 podcasts que todo empreendedor deve acompanhar

Da Redação, com assessoria



11/11/2019 | 13:18

Os empreendedores devem sempre estar atualizados sobre as novidades do seu segmento. Entretanto, gerir o tempo entre as funções da empresa e do processo de aprendizado pode ser um grande desafio. Uma opção que tem ajudado os empresários a ficarem bem informados, sem tomar muito tempo, são os podcasts – conteúdo em formato de áudio que tem se popularizado no País.

Para Alfredo Soares, head de SMB da VTex, o podcast é uma excelente ferramenta de aprendizado, além de permitir que o ouvinte realize outras atividades operacionais, contribuindo, assim, para a otimização e gestão do tempo. “Ouvir podcast permite conhecer outros gestores, ter acesso a insights e experiências que possam ser enriquecedoras para o seu negócio.”

Abaixo, o especialista recomenda quatro podcasts que fazem parte do seu cotidiano e podem ajudar no dia a dia de outros empreendedores. Aperta o play:

Super Cast: apresentado por Pedro Superti, o programa traz dicas e entrevistas com os maiores empreendedores do mercado.

Primo Cast: podcast oficial do youtuber O Primo Rico, um dos maiores portais sobre investimentos, finanças e empreendedorismo do Brasil.

Pitch Amure Pinho: série de programas que aborda o universo das startups, investimento anjo e cases de empresas e líderes.

Suno Research: este podcast traz recomendações sobre o mercado de investimentos.

