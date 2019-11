Rappi fecha parceria com a Kibon e permite alugar clássico carrinho de sorvetes

Da Redação, com assessoria



11/11/2019 | 13:18

Em parceria com a Kibon, a Rappi lança o botão “Kibon na sua festa”, que permite aos usuários contratarem as delícias da marca para seus eventos, como casamento e aniversário. Todo o processo é realizado via aplicativo para Android e iOS.

É possível solicitar o pedido de duas formas. O cliente pode personalizar a compra e escolher os produtos que deseja para seu evento. Outra opção é optar por kits já prontos de acordo com cada tipo de festa. Em ambos os casos, a Kibon disponibiliza a função sorvetômetro, que calcula a quantidade ideal de sorvetes considerando o número de convidados. É necessário comprar uma quantidade mínima de sorvetes no valor de R$ 250.

Ao contratar o serviço online, o clássico carrinho de sorvetes é levado e retirado pela Kibon no dia e horário agendados. O botão já está disponível pelo aplicativo da Rappi nas cidades de São Paulo (SP), Santos (SP), João Pessoa (PB), Fortaleza (CE), Rio de Janeiro (RJ), Aracaju (SE), Florianópolis (SC) e Porto Alegre (RS).

