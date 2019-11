Obituário - 11 de novembro de 2019

Ademir Medici

Segunda-feira, 11 de novembro de 2019

SANTO ANDRÉ

Santo André, sexta-feira, 8 de novembro

Silvina de Souza Silva, 95. Natural de Buerarema (BA). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.

Regina Reginaldo da Silva, 86. Natural de Monte Santo de Minas (MG). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jonas Caetano da Silva, 85. Natural de Viçosa (AL) Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Cesar Scarpelini, 81. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 8. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Nildes Marcondes Neves, 75. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 8. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Valdemar Ortega, 73. Natural de Parapuã (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.

José Inácio de Souza, 62. Natural de São Paulo (SP). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Ajudante geral. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Claudenor Alves Cordeiro, 46. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.



Santo André, sábado, dia 9 de novembro

Ademar Tiago da Cunha, 88. Natural de Jacarezinho (PR). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Julinda Angélica Pirani, 88. Natural de Guanambi (BA). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 9. Crematório Memorial de Santos (SP).

Alcidio Sassi, 87. Natural de Catanduva (SP). Residia no Jardim Stela, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Diva Dalbão, 85. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 9. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Conceição Augusta Fernandes, 83. Natural de Portugal. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 9, em Mauá. Jardim da Colina.

Joana Luzia da Conceição dos Santos, 74. Natural de Princesa Isabel (PB). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Erivaldo Cordeiro de Alencar, 69. Natural de Ouricuri (PE). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Músico. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Amara Maria da Conceição, 66. Natural de Ipojuca (PE). Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Antônio Granado Bonilha, 62. Natural de São Caetano. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Josemar Miranda de Souza, 61. Natural de Nanuque (MG). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 9. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo (SP).

Vagner Fernando Santana, 61. Natural de Santo André. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 9. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Lúcio Aparecido Solizetto, 60. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio José do Nascimento, 51. Natural de Caruaru (PE). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Torneiro mecânico. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marli Mota Henrique Espinola, 50. Natural de Iporanga (SP). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Pensionista. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Bruno Cruz de Araujo Bonfim, 24. Natural de Santo André. Residia no Parque das Flores, em São Paulo (SP). Dia 9, em Mauá. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Daiane Elise Inês, 41. Natural de Poços de Caldas (MG). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Fisioterapeuta. Dia 9.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, terça-feira, dia 5 de novembro

Irene Oliveira de Sousa, 71. Natural de Lajedo (PE). Residia no Parque Anchieta, em São Bernardo. Dia 5. Memorial Phoenix.

Geraldo Walter da Silva, 66. Natural de Francisco de Sá (MG). Residia no Jardim Olavo Bilac, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, quarta-feira, dia 6 de novembro

Leila Thereza Lima Pallesen, 90. Natural de Mogi Mirim (SP). Residia no Parque Terra Nova II, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Luiza Pires Batista, 86. Natural de Jequié (BA). Residia na Vila Helena, em São Bernardo. Dia 6. Crematório Vila Alpina.

Paulo Pinheiro de Lacerda, 83. Natural de Mutum (MG). Residia no Jardim do Lago, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Laudelino Antonio de Jesus, 75. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Damares de Olinda Barros, 75. Natural de São José Belmonte (PE). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 6, em São Bernardo. Vale da Paz, em Diadema.

Sidnei Pires Gonçalves, 73. Natural de Araras (SP). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Gaspar B. de Santana Neto, 73. Natural de Itapicuru (BA). Residia na Vila Santa Luzia, em São Bernardo. Dia 6. Memorial Phoenix.

Luiz Antonio Lopes Rodrigues, 63. Natural de São Paulo (SP). Residia em Rudge Ramos. Dia 6. Cemitério de Vila Euclides.

Takeshi Sassahara, 63. Natural de São Vicente (SP). Residia em São Vicente (SP). Dia 6, em São Bernardo. Cemitério Parque de Limeira (SP).

Helena Ferreira dos Santos Silva, 62. Natural de Munguba (AL). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Paulo de Aquino Muniz, 62. Natural de Nilópolis (RJ). Residia na localidade Biquinha, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, quinta-feira, dia 7 de novembro

Miguel Leme de Queiroz, 82. Natural de Campos Novos Paulista (SP). Residia no Jardim Gagliardi, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Bernardo Cruz, 78. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Maria Cecília, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Rosa da Silva Casimiro, 74. Natural de Salto Grande (SP). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

André Quirino dos Santos, 74. Natural de Camaçã (BA). Residia no Jardim Patente, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

José Quadros de Andrade, 73. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério da Paulicéia.

Fátima Miranda de Assis, 65. Natural de Ourinhos (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Marino Pereira da Cruz, 60. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério da Paulicéia.



São Bernardo, sexta-feira, dia 8 de novembro

Cícero Agostinho Silva, 84. Natural de Limoeiro de Anadia (AL). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 8. Jardim da Colina.

Geraldo Pires, 82. Natural de Porto Feliz (SP). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 8. Jardim da Colina.

Michiko Wakai, 77. Natural do Japão. Residia na Vila Campestre, em São Bernardo. Dia 8. Jardim da Colina.

Eliane Belo da Silva, 67. Natural de Rio Formoso (PE). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

São Caetano, terça-feira, dia 5 de novembro

Gina Pereira, 97. Natural de Portugal. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 5. Cemitério das Lágrimas.

Maria Idalina Salmaso, 78. Natural de São Paulo (SP). Residia em São Caetano. Dia 5, em São Bernardo. Crematório Vila Alpina.



São Caetano, quarta-feira, dia 6 de novembro

Francisco Belanda, 93. Natural de Cândido Mota (SP). Residia no Parque São Lucas, em São Paulo (SP). Dia 6, velado em São Caetano. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Rosaria Garcia Trevesanuto, 89. Natural de Jaú (SP). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 6. Cemitério das Lágrimas.

Gilberto Fernandes Cervan, 75. Natural de São Caetano. Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 6. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Gerson Carvalho, 62. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 6. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



São Caetano, sexta-feira, dia 8 de novembro

Gildete de Souza Silva, 86. Natural de Jaguarari (BA). Residia em São Caetano. Dia 8, em São Bernardo. Jardim da Colina.

DIADEMA

Diadema, terça-feira, dia 5 de novembro

Joaquim Grigório de Souza, 66. Natural de São Domingos do Prata (MG). Residia em Diadema. Dia 5. Crematório Parque Paulista, em São Paulo (SP).



Diadema, quinta-feira, dia 7 de novembro

Aparecida Matias da Silva, 81. Natural de Pedregulho (SP). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 7, em São Bernardo. Cemitério Municipal.

Maria de Lourdes dos Santos, 80. Natural de Panelas (PE). Residia no Jardim Nosso Lar. Dia 7. Crematório Bosque da Paz, em Vargem Grande Paulista (SP).

Luiz Carlos Emiliano, 68. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal.



Diadema, sexta-feira, dia 8 de novembro

José Eleutério dos Santos, 91. Natural de Itraipu (AL). Residia no Jardim Tiradentes, em Diadema. Dia 8. Vale da Paz.

Dionizia Guimarães Caetano, 84. Natural de Itapecuru Mirim (MA). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 8. Jardim da Colina.

Regina Helena Pedro dos Santos, 75. Natural de Jaú (SP). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.

Donizete Vicente da Silva, 62. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.

Maria Valdice Gomes da Cruz, 60. Natural de Crisópolis (BA). Residia no Jardim Maringá, em Diadema. Dia 8. Vale da Paz.



Diadema, sábado, dia 9 de novembro

José Araujo de Sousa, 59. Natural de Água Preta (PE). Residia no bairro Taboão. Dia 9. Vale da Paz.



M A U Á

Mauá, domingo, dia 3 de novembro

Wellington Mendes da Silva, 28. Natural de São João do Paraíso (MG). Residia na Vila Ana, em Mauá. Dia 3. Vale dos Pinheirais.



Mauá, quinta-feira, dia 5 de novembro

Elza Fernandes do Nascimento, 77. Natural de Ubarana (SP). Residia no Jardim Rosina, em Mauá. Dia 5. Cemitério Vale dos Pinheirais.

Ana Tereza Cordeiro, 75. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 5. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires, em Santo André.



Mauá, quarta-feira, dia 6 de novembro

Mario Marques Filho, 72. Natural de Rancharia (SP). Residia no Jardim Santa Lídia, em Mauá. Dia 6. Crematório Vila Alpina.

Ariovaldo de Lima, 71. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.

Edvaldo Azevedo de Barros, 69. Natural de São Bento do Una (PE). Residia no Jardim Estrela, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quinta-feira, dia 7 de novembro

José de Souza Santos, 84. Natural de Canavieira (BA). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

Vanda Maria Oliveira Querino, 61. Natural de Itabirito (MG). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

Noel Souza Ferreira, 57. Natural de Vitória da Conquista (BA). Residia na Vila Lisboa, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

Ida Tiburcio dos Santos Paula, 54. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

Simão Bispo da Silva, 48. Natural de Inajá (PE). Residia na Chácara Maria Aparecida, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sexta-feira, dia 8 de novembro

José dos Reis, 91. Natural de Muzambinho (MG). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Elion de Sousa Magalhães Silva Remo, 54. Natural de São Lourenço da Mata (PE). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 8, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Rosangela Souza Rosa, 38. Natural de Planaltino (BA). Residia na Vila Feital, em Mauá. Dia 8, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Anderson Santos, 36. Natural de Mauá. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Nayra Maciel Bezerra, 23. Natural de Mauá. Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sábado, dia 9 de novembro

Sabino Quirino Ferreira, 92. Natural de Juazeiro (BA). Residia no Country Park, Vila Emílio, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Wilson Gomes, 89. Natural de Pitangui (MG). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Mitie Akamine, 80. Natural de Araçatuba (SP). Residia no Jardim Salgueiro, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Nilson de Oliveira, 70. Natural de Santa Marina (PR). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Ramiro Rodrigues Krulh, 63. Natural de Canaã (MG). Residia na Vila Magine, em Mauá. Dia 8. Cemitério Cristóvão Norte, no Estado do Espírito Santos.

Eugênia Maria Ferreira do Nascimento Siqueira, 60. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Adelina, em Mauá. Dia 8. Vale dos Pinheirais.

Edson da Silva Rocha, 31. Natural de Mauá. Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

João Martins Neto, 96. Natural de Simão Dias (SE). Residia em Ribeirão Pires. Dia 8, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Carolina Soares de Souza, 85. Natural de Ibicaraí (BA). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 7, em Mauá. Cemitério São José.