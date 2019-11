Indicados ao Troféu Domingão - Melhores do ano 2019 são revelados

11/11/2019 | 12:10



A gente percebe que o ano está acabando mesmo quando o apresentador Faustão anuncia que já podemos votar em nossos artistas favoritos para o prêmio Troféu Domingão - Melhores do Ano 2019. No último domingo, dia 10, foi anunciado a lista de indicados ao prêmio, que elege os melhores artistas da TV Globo e da música, através de votação popular.

A novela A Dona do Pedaço, das 21 horas, liderou as indicações neste ano, com um total de nove indicados. Na categoria de jornalismo, apenas mulheres da casa foram indicadas ao prêmio. A única categoria que não poderá ser votada é a de Personagem do Ano. Dessa forma, os três indicados serão premiados ao vivo no palco do Domingão. São eles: Antonio Fagundes, por Alberto em Bom Sucesso, Claudia Raia, por Lidiane em Verão 90, e Tony Ramos, por Olavo de O Sétimo Guardião.

A seguir, veja a lista completa de indicados:

Atriz de Novela

Alice Wegmann, a Dalila, de Órfãos da Terra

Grazi Massafera, a Paloma, de Bom Sucesso

Juliana Paes, a Maria da Paz, de A Dona do Pedaço

Ator de Novela

Jesuíta Barbosa, o Jerônimo, de Verão 90

Renato Góes, o Jamil, de Órfãos da Terra

Reynaldo Gianecchini, o Régis, de A Dona do Pedaço

Atriz de Série

Adriana Esteves, a Stela, de Assédio

Letícia Colin, a Marylin, de Cine Holliúdy

Marjorie Estiano, a Dra. Carolina, de Sob Pressão

Ator de Série

Antonio Calloni, o Roger Sadala, de Assédio

Julio Andrade, o Dr. Evandro, de Sob Pressão

Rodrigo Lombardi, o Adriano, de Carcereiros

Atriz Coadjuvante

Agatha Moreira, a Josiane, de A Dona do Pedaço

Fabiula Nascimento, a Nana, de Bom Sucesso

Paolla Oliveira, a Vivi Guedes, de A Dona do Pedaço

Ator Coadjuvante

Armando Babaioff, o Diogo, de Bom Sucesso

Malvino Salvador, o Agno, de A Dona do Pedaço

Sergio Guizé, o Chiclete, de A Dona do Pedaço

Atriz Revelação

Carol Garcia, a Sabrina, de A Dona do Pedaço

Glamour Garcia, a Britney, de A Dona do Pedaço

Nany People, o Marcos Paulo, de O Sétimo Guardião

Ator Revelação

Kaysar Dadour, o Fauze, de Órfãos da Terra

Orlando Caldeira, o Catraca, de Verão 90

Rafael Queiroz, o Rael, de A Dona do Pedaço

Ator/Atriz Mirim

João Bravo, o Peter, de Bom Sucesso

Maria Alice Guedes, a Valentina, de Malhação ? Vidas Brasileiras

Valentina Vieira, a Sofia, de Bom Sucesso

Comédia

Dani Calabresa

Marcelo Adnet

Welder Rodrigues

Jornalismo

Maria Julia Coutinho

Renata Vasconcellos

Sandra Annenberg

Cantora

Ivete Sangalo

IZA

Marília Mendonça

Cantor

Dilsinho

Ferrugem

Luan Santana

Música do Ano

Atrasadinha, do Felipe Araújo e do Ferrugem

Dona de Mim, da IZA

Jenifer, do Gabriel Diniz

Personagem do Ano ? Categoria Especial (Nesta categoria, todos os indicados serão premiados. Não há votação do público)

Alberto (Antonio Fagundes), de Bom Sucesso

Lidiane (Claudia Raia), de Verão 90

Olavo (Tony Ramos), de O Sétimo Guardião