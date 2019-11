Em evento, Meghan Markle fica separada de Rainha Elizabeth II, Kate Middleton e Camilla Parker Bowles

11/11/2019 | 12:10



No último final de semana rolou o Remembrance Day, um evento que relembra e homenageia militares que morreram na Primeira Guerra Mundial. Uma primeira parte aconteceu no sábado, dia 9, e a outra no último domingo, dia 10. Meghan Markle esteve por lá e usou um look todo preto.

Na cerimônia, ela ficou em uma bancada do memorial de guerra ao lado de outras duas pessoas: a nora da rainha, Sophie, a Condessa de Wessex, e o Sir Timothy Laurence, o marido da princesa Anne.

Enquanto isso, Camilla Parker Bowles, a Rainha Elizabeth II e Kate Middleton estavam juntas em outra bancada. Segundo informações da People, Meghan não esteve com as outras mulheres por uma questão de logística: simplesmente não cabe mais do que três pessoas juntas na bancada.

Além disso, há também uma ordem de hierarquia, segundo o que Joe Little, editor da revista Majesty já havia informado, quando aconteceu o Trooping the Colour, e ela e Harry ficaram muito atrás no balcão:

- Ela não estava tão visível como algumas pessoas estavam esperando, mas há uma ordem de hierarquia. Não houve intenção, mas William sendo o irmão mais velho, ele sairia primeiro com a sua esposa.

É mesmo caso do Remembrance Day.