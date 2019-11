11/11/2019 | 12:10



A atriz Laura Cardoso, de 92 anos de idade, está afastada da novela A Dona do Pedaço. Segundo informações do colunista Flávio Ricco, Cardoso está cuidando de sua saúde e suas cenas foram devidamente reescritas pela produção da trama.

A artista interpreta Caetana no folhetim das nove da Rede Globo. Ainda de acordo com o colunista, a emissora espera o retorno de Cardoso no encerramento das gravações.

Procurada, a assessoria de imprensa da Globo ainda não foi encontrada para confirmar e/ou comentar o assunto.