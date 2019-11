Royal Palm Plaza prepara programação especial para o próximo feriado

Redação



11/11/2019 | 11:48

O Royal Palm Plaza Resort, localizado em Campinas, a cerca de uma hora da capital paulista, está com uma programação especial para o feriado do dia 15, que comemora a Proclamação da República. As atividades exclusivas rolam entre 14 a 17 de novembro – quem quiser participar precisa reservar um período mínimo de três pernoites.

Ainda no clima de Halloween, foram preparadas atrações divididas por idades, como acampamento inimigo e pic fantasmão, para crianças de 7 a 9, além de queimada do terror e varal monstruoso, para os pequenos de 10 a 12 anos. O jantar do monstrinho vai animar o pessoal de 3 a 4 anos e a oficina de fantasminha promete agitar os pimpolhos de 5 e 6 anos. Já a criançada e os adolescentes de 13 a 17 anos terão a diversão garantida com o pic do terror.

Os adultos também não ficam de fora, com beer pong do terror, noite do carteado x karaokê, caipirinha do horror, esquenta horripilante e bingo do bruxo.

Preços

As diárias para o período saem a partir de R$ 849,50 por pessoa em apartamento duplo luxo família, com pensão completa, mais cortesia válida para duas crianças de até 11 anos (hospedadas no mesmo apartamento que os pais). A tarifa possui adicional de 5% de impostos e R$ 5 de taxa de turismo por diária/apartamento.

Royal Palm Plaza

Na galeria, confira as principais atrações do Royal Palm Plaza: