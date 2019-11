Comparada à Vivi Guedes, Kelly Key diz que hit dos anos 2000 foi feito para ex-namorado: Ele mereceu ouvir isso

11/11/2019 | 10:11



Kelly Key está de volta! Na noite do último domingo(10), ela esteve no palco do Domingão do Faustão para participar do quadro Ding Dong. Logo de início, a cantora, sucesso do pop nacional dos anos 2000, relembrou um de seus maiores hits, a música Cachorrinho.

Depois de cantar junto com a plateia, a cantora revelou para Faustão que a música foi composta para um ex-namorado:

- A música foi feita para um cara malcriado. Ele mereceu ouvir isso. Aliás, sempre tive muito essa personalidade. Eu estava falando sobre isso nos anos 2000. Já faz quase 20 anos. Me sinto uma adulta fora do tempo. Eu tinha 18 anos quando falava sobre isso, comentou.

A beldade, que estava com um look pink e preto, ainda foi comparada à Vivi Guedes, personagem de Paolla Oliveira em A Dona do Pedaço, nas redes sociais:

Nossa, é a Kelly Key ou a Vivi Guedes?, brincou um internauta.

A Kelly Key é a Vivi Gudes da vida real, disse outro.

Kelly Key tá a própria Vivi Guedes, escreveu um terceiro.

A cantora ainda se apresentou com sua nova música de trabalho, Aumenta o Som, mostrando que voltou com tudo mesmo! A faixa faz parte de seu EP, Do Jeito Delas, um trocadilho com seu segundo disco da carreira, chamado Do Meu Jeito. Na terça-feira, dia 12, Kelly Key lança o videoclipe de retorno e se apresenta no dia 14 de novembro em São Paulo.