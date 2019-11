Shopping em SP recebe exposição com itens de Hamilton e Bottas

Da Redação, com assessoria



11/11/2019 | 09:48

A Petronas Lubrificantes Brasil e a equipe Mercedes de F1 estão com uma exposição no Shopping Cidade São Paulo, na capital paulista. Com diversas fotos, o espaço celebra a parceria vitoriosa da marca petrolífera com o time alemão, que conquistou seu sexto campeonato seguido de construtores e pilotos.

Shopping em SP: exposição Mercedes

A exposição Racing is Art começou no último domingo (10) e vai até o dia 17 de novembro. Ela conta com imagens dos principais momentos da equipe, além de equipamentos como luvas, volante do carro de corrida, capacete e macacão utilizados pelos pilotos de Fórmula 1, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.

“Os brasileiros são apaixonados pela Fórmula 1 e esperamos que a oportunidade de ter esse contato com a história da equipe proporcione uma relação mais próxima com a nossa marca. É um espaço que despertará memórias dos amantes da velocidade e inspirará novos fãs deste universo emocionante”, afirma Luiz Sabatino, Diretor Geral Cone Leste, Américas da Petronas.

A marca ainda lançará, em sinergia com a exposição, uma promoção especial que levará três visitantes para conhecer o hexacampeão mundial de Fórmula 1 da FIA, Lewis Hamilton, durante a coletiva de imprensa em São Paulo, no dia 13 de novembro.

Para concorrer é simples: basta comparecer à exposição até o dia 12 de novembro (até as 12h) e preencher o formulário digital no estande. O participante receberá um cupom digital diretamente em seu e-mail e, caso seja sorteado, será contatado pelo telefone.

Carros históricos

