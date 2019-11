Acomodações diferentes: conheça alguns hotéis-cápsulas

Redação



11/11/2019 | 09:48

Projetados originalmente no Japão, os “hotéis-cápsulas” são uma novidade e objeto de desejo de muitos viajantes. Com fileiras de pequenas cápsulas com camas, as acomodações contam com lugares separados para armazenamento de malas e banheiros comunitários, geralmente separados por gênero.

A Booking.com separou cinco sugestões de acomodações únicas e não-convencionais para inspirar os viajantes na próxima viagem. Confira!

Bondinho do Pão de Açúcar – Rio de Janeiro, Brasil

Numa iniciativa inédita, a Booking.com tornará possível passar uma noite no Bonde de 1972, localizado no Morro da Urca, no Rio de Janeiro. A acomodação ficará disponível para reservas exclusivamente pela site da empresa por apenas duas diárias – 12 e 13 de novembro.

O teleférico operou durante 36 anos e já transportou milhões de turistas brasileiros e internacionais. Os viajantes que escolherem essa acomodação terão a chance de passar uma noite inesquecível no cartão-postal do Rio de Janeiro, contemplando diferentes ângulos da cidade, a uma altura de até 396 metros acima do nível do mar.

24h Saigon Hotel – Ho Chi Minh, Vietnã

O 24h Saigon Hotel está a poucos minutos a pé de diversas atrações turísticas, como o Palácio da Reunificação, o Ben Thanh Street Food Market e a Basílica de Notre-Dame de Saigon, nome como a cidade de Ho Chi Minh também é conhecida. Na região sul do Vietnã, o destino é famoso pelo papel fundamental que desempenhou na Guerra do Vietnã. De acordo com avaliações independentes, esta é a parte de Ho Chi Minh de que os usuários da Booking.com mais gostam.

MET A Space Pod – Cingapura

Localizado no centro de Cingapura, a 1 km de Chinatown e a 2 km da Marina Bay Sands, o MET A Space Pod oferece acomodações com temática espacial. As cápsulas incluem ar-condicionado, tomadas elétricas, espelhos e entrada para cabos USB.

Segundo os usuários da Booking.com, esta região é uma ótima escolha para viajantes interessados em vistas panorâmicas, caminhadas urbanas e jardins botânicos.

Hotel Tomariya Ueno – Tóquio, Japão

Convenientemente localizado no bairro de Taito, em Tóquio, o Hotel Tomariya Ueno é ideal para viajantes interessados em templos e caminhadas urbanas. A acomodação dispõe de quartos com ar-condicionado e wifi gratuito, todos com banheiro compartilhado.

CUBE Capsule Hotel — Moscou, Rússia

O CUBE Capsule Hotel fica no bairro de Arbat e é uma ótima escolha para viajantes interessados em arquitetura, ambiente e cultura. A pouco mais de três quilômetros do Teatro Bolshoi, do Museu Pushkin de Belas Artes e do Museu Histórico do Estado, a acomodação conta com recepção 24 horas e wifi gratuito em toda a propriedade.

